В Казани росгвардейцы задержали пьяного водителя, ехавшего по «встречке»

В Казани сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого водителя, создававшего аварийную ситуацию на дороге.

Как пояснили в ведомстве, в полночь сотрудники группы задержания вневедомственной охраны, объезжая маршрут патрулирования по улице Гарифьянова, обратили внимание на автомобиль ВАЗ-2115, водитель которого, грубо нарушая правила дорожного движения, ехал по встречной полосе и создавал аварийную ситуацию.

Машину остановили, выяснилось, что за рулем находится 26-летний местный житель. Он был пьян, причем ранее гражданин уже привлекался к ответственности за езду в нетрезвом виде.

В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело.