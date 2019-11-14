ProKazan.ru рекомендует

Рик и Морти. 4 сезон. 16+

Спустя почти 2 года затишься Рик и Морти возвращаются, правда пока вышла только 1 серия. Трейлер максимально эпичный, хоть и понятно из него примерно ничего. Спойлер: ожидание того стоило.

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Новый мини-альбом Скриптонита и 104 "Не ври, не верю". 16+

104 и Скриптонит записали уже столько совместных треков, что хватило бы не на один альбом. В мини-альбоме 4 песни с социальной тематикой, их даже можно назвать мотивирующими.

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Сериал "Призраки дома на холме. 1 сезон. 16+

Вокруг огромного особняка, стоящего на холме, ходит много легенд. Местные поговаривают, что там поселились призраки, и поэтому стараются обходить это гиблое место десятой дорогой. Но есть люди, которые считают подобные слухи обычными выдумками. В центре сюжета – семья, которая когда-то жила в особняке, но из-за близкого соседства с потусторонними силами была вынуждена выехать оттуда.

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Билли Айлиш. Песня "Everything i wanted"

"Я написала ее после того, как мне приснилось, что я покончила с собой, — рассказала автор песни "Bad Guy". — Во сне меня никто не оплакивал, всем было пофиг, а лучшие друзья, с которыми я работала и дружила, сделали заявление типа: "Она нам никогда не нравилась". Во сне и слушателям было все равно, а интернет захейтил меня за суицид. Этот сон меня выбил из колеи.

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Виктор Пелевин. Книга "Искусство легких касаний". 16+

Не роман, как в прошлые годы, а три повести, собранные под одной обложкой. Первые две — «Иакинф» и собственно «Искусство легких касаний» — объединены общим подзаголовком «Сатурн почти не виден» и скреплены системой внутренних рифм — впрочем, не слишком навязчивых. Третья («Бой после победы») — совсем отдельная, и не имеет к предыдущим никакого отношения.

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Новый мини-альбом Little Big "Go bananas" и клип. 16+

Клип на напоминает Skibidi: запоминающийся мотив, дикие танцы и странные персонажи. Например, гигантский голубь кормит участников Little Big хлебом.

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Игра на смартфон Brain Out. 16+

Не спеши думать, что знаешь ответ к задачке, лишь бегло взглянув на неё. В данной игре может всё оказаться не настолько простым либо наоборот – проще, чем кажется. Смотри на вопрос шире и не поддавайся на обманчивую простоту – многие головоломки с подвохом.

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Фильм Ангелы Чарли. 2019. 16+

Частное детективное агентство Таунсенд, возглавляемое таинственным Чарли, открывает свои офисы по всему миру, и теперь в разных уголках земного шара команды суперпрофессиональных Ангелов под началом Босли обеспечивают покой и безопасность своим клиентам.

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Фильм Мидуэй. 16+

История одного из самых масштабных и стратегически важных морских сражений на Тихом океане Второй мировой войны. В июне 1942 года американский флот под командованием адмирала Честера Нимица одержал победу над японцами в сражении у атолла Мидуэй, что стало ключевым моментом в Тихоокеанской войне.

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Ги де Мопассан. Сборник рассказов. 12+

Прежде чем браться за большой роман полезно прочитать рассказы автора. Так можно узнать подходит ли тебе автор и стоит ли продолжить знакомство. Рассказы Мопассана короткие, но при этом живые и интересные, полны иронии и сарказма.

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