В Татарстане мужчину затоптала лошадь, а затем переехала его телегой

В селе Тявгельдино Апастовского района в ходе транспортировки корма для животных смертельные травмы получил 52-летний охранник ООО "СХП Свияга".

По версии следствия, 10 ноября 2019 года мужчину привлекли к работе скотником. При этом гражданина не обучали технике безопасности, соответственно, не имели права привлекать к подобному труду. В процессе перевоза корма для животных он упал под лошадь, которая наступила на него, а затем провезла по мужчине телегу.

Пострадавшего увезли домой сотрудники фермы. На следующий день он скончался, говорят в Следственном комитете РТ. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека". Обстоятельства происшествия выясняются. На предприятии прошли обыски.