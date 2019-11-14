Скончался главный тренер сборной РТ по борьбе на поясах Минхалит Гильманов

13 ноября в возрасте 60 лет ушел из жизни главный тренер сборной команды Татарстана по борьбе на поясах Минхалит Гильманов. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства спорта республики.

Минхалит Гареевич большую часть своей жизни посвятил работе в сфере физкультуры и спорта, тренерской деятельности и воспитанию спортсменов. С 2001 года преподавал вольную борьбу в спортивной школе «Батыр» Менделеевска, а с 2005 года являлся главным тренером сборной команды Республики Татарстан по борьбе на поясах. Спортсмены Минхалита Гильманова – многократные победители и призеры соревнований всероссийского и международного уровня, а сам он внес огромный вклад в развитие борьбы в республике.

Минхалит Гильманов являлся мастером спорта СССР, Заслуженным работником физической культуры РТ. Награжден Грамотой Президента РФ к памятной медали «XXVII Всемирная летняя Универсиада 2013 года в г. Казани».