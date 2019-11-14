В Казани мигранты на линейных позициях хотят зарплату выше, чем местные жители

Сервис по поиску работы и сотрудников Worki исследовал зарплатные ожидания кандидатов в разных городах страны. Объектом исследования стал размер оплаты труда, который хотят видеть мигранты и работники из России на линейных позициях. Учитывалось более 1,7 млн откликов кандидатов на линейные позиции — например, работу кассиром, грузчиком или водителем.

По данным портала, в Казани разница составила в среднем 2,6% или 660 рублей - на такую сумму отличается желаемая зарплата граждан других государств, работающих в столице РТ.

К такой ситуации привела конкуренция на рынке труда, утверждают авторы исследования. При этом самая большая разница в зарплатных ожиданиях оказалась у водителей, мигранты запрашивают в среднем по стране 54 500 рублей, тогда как россияне всего 47 000 рублей. Географически максимальная разница наблюдается в Нижнем Новгороде -здесь в среднем мигранты хотят получать на 5 тысяч рублей больше, чем россияне.