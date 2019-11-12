Водитель автобуса из Казани лишилась премии, спасая пассажиров

В социальные сети попала видеозапись аварии с участием пассажирского автобуса и автовышки.

ДТП произошло 11 ноября на улиц Кулахметова. Автобус № 10 врезался в автовышку, которую, предположительно, "подрезал" другой участник дорожного движения. Как пояснили в Ассоциации АТП РТ, водитель автобуса тоже мог резко остановиться и избежать столкновения. Однако женщина за рулем пассажирского транспорта не стала рисковать жизнью и здоровьем пассажиров в салоне и предпочла остановиться плавно, столкнувшись с "ГАЗелью". Скорость движения была маленькая, пассажиры не пострадали, однако у автобуса оказалось разбито лобовое стекло.

"Водитель — женщина с опытом вождения, до этого никаких нарушений не было, формально вина ее, но она молодец, что в такой ситуации спасла своих пассажиров, понимая, что делает это в ущерб себе", - подчеркнул председатель Ассоциации Сергей Темляков.

Также он пояснил, что водитель допустил нарушение в части соблюдения дистанции; после аварии женщину лишат премии.