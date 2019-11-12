Что под руку попалось. В Татарстане женщина избила подругу ведром

Сто часов обязательных работ по решению суда получила 55-летняя жительница Буинска Флюра Тухватуллина, избившая знакомую.

В суде установлено, что днем 6 августа этого года Тухватуллина гостила у подруги в доме по улице Гагарина. Женщины поссорились, подсудимая схватила пластиковое ведро и начала избивать им подругу. Женщина нанесла ей несколько ударов по голове и лицу, сообщили в прокуратуре.

Потерпевшей причинен легкий вред здоровью. В суде Тухватуллина полностью признала свою вину, сообщается, что на момент преступления она была пьяна.