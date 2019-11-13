Казань потратит на концепцию метробусов 15 млн рублей

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Новости Казани и РТ

16:56, 13.11.2019
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07:32, сегодня
В новый казанский зоопарк привезли египетских цапель
22:07, 13.11.2019
В парках Казани появится мебель из отходов
09:00, 12.11.2019
Банковские карты принимаем!
21:46, 13.11.2019
В Зеленодольском районе открыли новый туристический маршрут
21:38, 13.11.2019
«Рисуйте плакаты»: в Казани пройдет массовый пикет
20:41, 13.11.2019
В Зеленодольске фура врезалась в столб. Потребовалась помощь пожарных
20:05, 13.11.2019
Разработка концепции метробусов обойдется Казани в 15 миллионов
18:56, 13.11.2019
Почти 3,5 тысячи казанских учителей вовремя не получили зарплату за сентябрь
18:42, 13.11.2019
Минниханов встретится с министром толерантности Объединенных Арабских Эмиратов
18:23, 13.11.2019
«Обматерила пожилого человека»: в Казани за хамство уволили экипаж автобуса
17:55, 13.11.2019
В Казани снесли магазин с пиротехникой
17:11, 13.11.2019
Миндортанс РТ снижает аварийность дорог с помощью освещения, «зебр» и заборов
17:02, 13.11.2019
«Открытие Факторинг» впервые вошел в топ-5 по доходам
16:03, 13.11.2019
Догнал его и добил ножом в спину. В Елабуге отец зарезал родного сына
15:00, 13.11.2019
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14:39, 13.11.2019
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14:14, 13.11.2019
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13:14, 13.11.2019
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12:59, 13.11.2019
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12:50, 13.11.2019
Тест: проверьте, подвержены ли вы психическому расстройству
12:34, 13.11.2019
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12:10, 13.11.2019
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11:48, 13.11.2019
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11:06, 13.11.2019
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11:04, 13.11.2019
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09:00, 13.11.2019
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Казань потратит на концепцию метробусов 15 млн рублей

Cегодня, 07:57 0 0 Автор: prokazan.ru

Казанский комитет по транспорту объявил тендер на разработку концепции запуска пилотных маршрутов скоростного автобусного сообщения. Из городского бюджета на «дорожную карту» метробусов готовы выделить 15 млн рублей, следует из документации, опубликованной на сайте госзакупок.

За восемь месяцев подрядчик должен будет проанализировать возможность реализации трех транспортных коридоров прохождения метробусов на улицах города с учетом текущей и перспективной транспортной обстановки.

В концепции будут предусмотрены места размещения остановок, требования к автобусным паркам и инженерные коммуникации. Также будет рассчитана социально-экономическая эффективность проекта.

Исполнитель должен будет предусмотреть протяженность маршрутов, пассажиропоток, вопросы безопасности работы метробусов и организации дорожного движения. Отмечается, что расчетная скорость метробусов составит 60 км/ч.

 

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