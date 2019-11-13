Казань потратит на концепцию метробусов 15 млн рублей

Казанский комитет по транспорту объявил тендер на разработку концепции запуска пилотных маршрутов скоростного автобусного сообщения. Из городского бюджета на «дорожную карту» метробусов готовы выделить 15 млн рублей, следует из документации, опубликованной на сайте госзакупок.

За восемь месяцев подрядчик должен будет проанализировать возможность реализации трех транспортных коридоров прохождения метробусов на улицах города с учетом текущей и перспективной транспортной обстановки.

В концепции будут предусмотрены места размещения остановок, требования к автобусным паркам и инженерные коммуникации. Также будет рассчитана социально-экономическая эффективность проекта.

Исполнитель должен будет предусмотреть протяженность маршрутов, пассажиропоток, вопросы безопасности работы метробусов и организации дорожного движения. Отмечается, что расчетная скорость метробусов составит 60 км/ч.