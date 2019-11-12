В парках Казани появится мебель из отходов

О планах разместить в парках и скверах столицы РТ мебель из переработанного пластика заявили сегодня в ходе заседания фракции "Единая Россия" в Казанской городской думе.

Уличную мебель из переработанного пластика изготовит компания Coca Cola. Соглашение о развитии культуры и практики раздельного сбора твердых коммунальных отходов было подписано в рамках чемпионата WorldSkills Kazan 2019. Как рассказал Искандер Гиниятуллин, заместитель руководителя Исполкома, образцы мебели уже имеются в распоряжении ведомства, сейчас согласовывают места ее размещения. В скором времени казанцы увидят новую мебель в парках.