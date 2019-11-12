«Рисуйте плакаты»: в Казани пройдет массовый пикет

О проведении акции против преследования политических активистов сообщили в телеграмм-канале "Штаб Навального в Казани".

"В это воскресенье, 17 ноября, наши друзья из Либертарианской партии проведут массовый пикет против преследования политических активистов и в поддержку Михаила Светова. <...> Мы обязательно будем там, так как не понимаем, как в XXI веке людей можно преследовать за их взгляды. Мы точно знаем, что только солидарность поможет победить эту безумную машину по фабрикации уголовных дел, которую запустили в Кремле" - пишут представители штаба.

Источник уверяет, что акция согласована, и призывает "рисовать плакаты и брать с собой друзей". Пикет пройдет в парке имени Тинчурина в 13:00.