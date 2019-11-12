Почти 3,5 тысячи казанских учителей остались без зарплаты за сентябрь

Прокуратура Казани провела проверку материалов СМИ города о задержке зарплаты в казанских школах. Не получили деньги учителя в Приволжском и Вахитовском районах.

Результаты проверки показали, что за сентябрь заработную плату вовремя не выплатили 3416 работникам образования в 43 учебных заведениях. При этом в Исполкоме Казани установлены сроки начислений: 25 число текущего месяца и 10 число следующего за ним.

Прокуратура внесла в адрес и.о. начальника Управления образования Исполкома Казани представление об устранении нарушений трудового законодательства. Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.

Ранее мы писали о причинах, по которым молодые педагоги бегут из казанских школ. Среди них есть и размер оплаты труда.