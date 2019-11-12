Медсестра из Татарстана потеряла на «криптовалюте» больше 400 тысяч рублей

435 тысяч рублей лишилась 53-летняя медсестра Чистопольской центральной районной больницы, доверившись мошенникам. В телефонном разговоре неизвестный предложил женщине инвестировать деньги в криптовалюту на бирже. Она согласилась на сделку, посчитав ее выгодной.

В течение месяца подобные звонки продолжились, а женщина, предвкушая выгоду, снова и снова переводила деньги мошенникам. Лишь через некоторое время, когда никакого дохода она не получила, медсестра поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.

Похожий случай произошел недавно в Нижнекамске – там 55-летний мужчина четыре месяца «инвестировал» на несуществующую биржу 345 тысяч рублей. По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», сообщили в пресс-службе МВД региона.

Напомним, жители Татарстана вошли в десятку самых недоверчивых регионов страны.