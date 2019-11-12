Миндортанс РТ снижает аварийность дорог с помощью освещения, «зебр» и заборов

В течение прошлого года в Татарстане ликвидировали 113 мест концентрации ДТП - участков, на которых за год произошло 3 и более аварии с пострадавшими. Подавляющее большинство из них, как сообщили в Миндортрансе республики, находятся на дорогах местного значения. Также специалисты выявили 58 локаций, на которых произошло по два ДТП в год, и 64 участка дорожной сети, на которых в авариях погибали люди.

На всех участках специалисты провели работы по снижению аварийности: 90 километров дорог оборудовали освещением, установили 4 светофора, 27 остановок и 17 дублирующих знаков "Пешеходный переход" над проезжей частью.

Для повышения уровня безопасности дорожного движения в районах РТ установили 14 километров металлических барьерных ограждений и 104 искусственных неровности. Для безопасности школьников приведены в нормативное состояние подъезды к 94 учебным заведениям, обустроены почти две соти "зебр" около школ, отремонтированы проблемные участки дорог по маршрутам школьных автобусов.

Добавим, что с начала года в РТ выявлено всего 23 места концентрации ДТП, их устранят в следующем году.