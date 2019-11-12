В Казани несостоявшийся наркокурьер напал на полицейского с перцовым баллоном

Жителя Казани обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков и применении насилия в отношении стражей порядка.

Как сообщили в СУ СКР Татарстана, 35-летний Антон Счус через интернет с неустановленным гражданином договорился о совместном сбыте наркотиков, при этом казанцу отводилась роль "закладчика". 30 июля 2019 он получил информацию о тайнике на улице Возрождения. Из него мужчина забрал не менее 107,9 гр. мефедрона и не менее 7,6 гр. гашиша, после чего стал ездить по городу на каршеринговом автомобиле.

Машину пытались остановить сотрудники ППС, однако водитель не подчинился требованиям, его начали преследовать. В ходе погони "закладчик" врезался в другой автомобиль и был задержан полицейскими.

При задержании злоумышленник ударил одного из правоохранителей кулаком, повалил на землю, отобрал аэрозольный баллон с перцовой жидкостью и распылил тому в лицо. Свою вину мужчина признал частично, расследование завершено, дело по существу рассмотрит суд.