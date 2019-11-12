«Гадила возле дома»: в Татарстане мужчина застрелил собаку и выбросил в сугроб

В Казани вынесли приговор 58-летнему жителю Лаишевского района, застрелившему собаку. Судом установлено, что 15 марта прошлого года мужчина, находясь на своей даче, выстрелил из ружья в соседскую собаку.

Раненное животное пыталось обежать, но мужчина догнал его возле расположенной неподалеку базы отдыха и выстрелил еще несколько раз. Труп животного он выбросил в сугроб.

Владелец животного в суде утверждал, что стрелок упрекал его в том, что собака гадит возле его дома. Местная полиция отказала в возбуждении уголовного дела, его инициировала прокуратура.

«Свою вину подсудимый не признал. Ранее по делу уже выносился обвинительный приговор, который был отменен апелляционной инстанцией с направлением дела для рассмотрения в другой суд», - сообщили в прокуратуре РТ.

Суд приговорил мужчину к 180-ти часам обязательных работ.