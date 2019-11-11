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Жаловались на сердце: в казанских автобусах стало плохо семи пассажирам

Cегодня, 19:34 158 2 Автор: prokazan.ru

За неделю в автобусах города семь раз становилось плохо пассажирам. В каждом из случаев гражданам помогал экипаж транспорта, рассказали в Ассоциации АТП РТ.

В этот раз медицинская помощь потребовалась на маршрутах №10а, 46, 15, 63, 18, 40, 60, а чаще всего пассажиры жаловались на проблемы с сердцем.

Как рассказал председатель Ассоциации Сергей Темляков, в автобусах №№10а и 63 нехорошо себя почувствовали две пожилые женщины. В обоих случаях экипаж остановил автобус и пересадил пассажиров в следующий, для пенсионерок вызвали скорую помощь и передали в руки врачей. Их жизни ничто не угрожает.

 

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комментарии

Горожанин
1
12 ноября 2019
19:56
Если болеешь сиди дома, не х y й мотаться со своими тележками по городу
Горожанин
0
12 ноября 2019
20:35
Автобусы на газу ! Слабые , больные , асматики- не выдерживают газовую камеру !

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