Жаловались на сердце: в казанских автобусах стало плохо семи пассажирам

За неделю в автобусах города семь раз становилось плохо пассажирам. В каждом из случаев гражданам помогал экипаж транспорта, рассказали в Ассоциации АТП РТ.

В этот раз медицинская помощь потребовалась на маршрутах №10а, 46, 15, 63, 18, 40, 60, а чаще всего пассажиры жаловались на проблемы с сердцем.

Как рассказал председатель Ассоциации Сергей Темляков, в автобусах №№10а и 63 нехорошо себя почувствовали две пожилые женщины. В обоих случаях экипаж остановил автобус и пересадил пассажиров в следующий, для пенсионерок вызвали скорую помощь и передали в руки врачей. Их жизни ничто не угрожает.