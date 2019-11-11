Билайн стал лидером по скорости развития сети 4G

Билайн продолжает реализовывать самую масштабную в своей истории программу развития сети. Согласно отчету Роскомнадзора*, в 3 квартале Билайн стал лидером среди российских операторов по скорости роста сети 4G - прирост составил 44% по сравнению с тем же периодом 2018 года. Билайн в целом по России за последние 1,5 года в 2,2 раза увеличил количество базовых станций, которые поддерживают все современные технологии связи, в том числе LTE и LTE-Advanced.

В Республике Татарстан за год сеть «четвертого поколения» увеличилась на 45% и сейчас на 80% сети установлено современное оборудование стандарта 4G. Сеть Билайн была значительно усилена в Казани, Альметьевске, Нижнекамске и Набережных Челнах, а также еще в 38 районах Татарстана.

Кроме строительства новых базовых станций, компания модернизирует сеть. Масштабная программа развития сети включает в себя также двукратное увеличение полосы частот для LTE, что дополнительно увеличивает емкость сети. В результате средняя скорость мобильного интернета увеличилась на 30%. Рост скорости помогает клиентам использовать новые сервисы и мобильные приложения, потребляющие больше трафика.

В конце 3 квартала 2019 года в Республике Татарстан каждый абонент оператора загружает на 57% больше интернет-трафика, чем годом ранее. Благодаря развитию сети 4G, клиенты стали чаще использовать скоростной мобильный интернет и объем интернет-трафика, который проходит через сеть 4G, вырос в 2 раза. По данным внутренней аналитики оператора, сейчас в сети «четвертого поколения» жители Республики Татарстан в среднем ежемесячно скачивают по 11 ГБ.

Исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры ПАО «ВымпелКом» Мартин Шкоп: «Билайн постоянно развивает сеть, но за последние два года темпы строительства новых базовых станций 4G значительно возросли. Клиенты используют больше новых сервисов, и такое масштабное строительство и модернизация сети 4G превентивно готовит инфраструктуру к дальнейшему росту трафика. Новая технологичная сеть Билайн даст возможность клиентам пользоваться интернетом на увеличенных скоростях».

*https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news70220.htm