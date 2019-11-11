Минздрав РТ называл самые распространенные в Татарстане виды рака

В Минздраве РТ обнародовали данные по заболеваемости онкологией среди жителей республики. Всего за прошлый год в регионе злокачественные новообразования выявили у 16 305 человек, с начала 2019 зарегистрировано 10 778 случаев. Чаще всего за последний год у татарстанцев диагностировали рак кожи, толстого кишечника и молочной железы.

Смертность от онкологических заболеваний за минувший год также выросла: она составила 195,6 случаев на 100 тысяч населения. Четверть заболевших умирали в течение года. При этом выросла смертность среди граждан пенсионного возраста, и снизилась среди жителей РТ трудоспособного возраста, сообщают в ведомстве.