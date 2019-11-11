Каждому из нас суждено встретить настоящую любовь. Но у одних она на всю жизнь, а другим предначертано любить и быть любимым не раз. Пройди тест, чтобы узнать свою судьбу.
Тест: cколько раз в твоей жизни будет большая любовь?
Cегодня, 10:21 120 1
Каждому из нас суждено встретить настоящую любовь. Но у одних она на всю жизнь, а другим предначертано любить и быть любимым не раз. Пройди тест, чтобы узнать свою судьбу.
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