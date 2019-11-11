Завтра часть жителей Казани останется без воды

В среду, 13 ноября в Кировском районе Казани пройдут отключения воды. Как рассказали в мэрии города, это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

С 9.00 до полуночи воды не будет по адресам: Горьковское шоссе, 2, 24, 26, 26/1, 28, 30, 46, в нечетных домах с №11 по №53; улица Окольная, 1, 3, 5, 9, 16, а также в домах, расположенных по улицам: 40 лет Октября, Глазовская, Маршрутная, Можайского, Самарская, Телецентра. Таким образом, в список отключения попадают жилые дома и две школы - гимназия №3 и школа №137.

МУП «Водоканал» просит жителей заранее запастись водой. Воду в автоцистернах будут подвозить по заявкам жителей.