Маленький принц. В Казани ребенок на пони растрогал горожан

Малыш, едущий на пони с портфелем за спиной, растрогал пользователей соцсетей. Видео сняли в Ново-Савиновском районе Казани. Со слов автора, ребенок направлялся из школы домой.

Видео, озвученное в соцсетях песней Александра Зацепина «Побег и Погоня» из кинофильма «Кавказская пленница» набирает тысячи просмотров и лайков в соцсетях. В других вариантах на кадры наложили песню Клары Румяновой «Облака – Белогривые Лошадки».

«Просто маленький рыцарь на белом коне направляется домой». «Да, и конь пока еще белый».