Поддельных билетов в казанских автобусах стало почти вдвое меньше

По итогам октября в автобусов казанских перевозчиков зарегистрировано 43 случая продажи поддельных билетов. Об этом рассказал председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков. Для сравнения, в сентябре таких случаев выявили 75.

По итогам октябрьских проверок 1 кондуктор уволен, 6 получили выговоры, 63 - лишены премии. Половину фактов продажи поддельных билетов помогли выявить сами казанцы - пассажиры автобусов.

"Мы держим руку на «пульсе». Работа в данном направление будет продолжена. Если кто-то из кондукторов или водителей решит испытать судьбу, они будут уволены по статье." - подчеркнул Сергей Темляков.