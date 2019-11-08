«Плохих будем воспитывать»: как мэрия Казани наводит в городе порядок

Сегодня в ходе делового понедельника в мэрии города обнародовали результаты работы Административно-технической инспекции за 10 месяцев 2019 года.

Так, с 2012 года в Казани почти в 5 раз сократилось число свалок и захламленных территорий, в этом году обнаружили 42 проблемные локации. Сейчас 19 объектов ликвидированы, остальные - в разработке, сообщили в ведомстве. При этом самая крупная свалка находится в центре Казани, недалеко от колхозного рынка. Это бывшая плодоовощная база на участке в 1000 квадратных метров. На ее собственника уже подали в суд.

Ремонт дворов и организация парковочных карманов позволили снизить количество фактов парковки на газонах, заверили в мэрии. На контроле АТИ остаются и строительные объекты: по данным ведомства, только одна стройка сейчас не оборудована пунктом мойки колес.

При этом в текущем году было составлено значительно больше протоколов за ненадлежащее содержание дворов, а также фасадов и входных групп компаний и предприятий. С начала года демонтированы более 300 незаконных рекламных конструкций, составлено почти столько же протоколов за расклейку и распространение печатной рекламной продукции в неположенных местах.

Какие правонарушения фиксировали в АТИ в этом году. Схема www.kzn.ru

Как отметил руководитель Исполкома города Денис Калинкин, важно не только выявлять нарушения, но и добиваться их устранения.

"Мы в свое время создали административно-техническую инспекцию для контроля всех хозяйствующих субъектов на территории города. Здесь неприкасаемых нет и быть не может, здесь нет своих и чужих. Здесь не работает правило "я хозяин, поэтому что хочу, то и ворочу". У хорошего хозяина во дворе и в доме порядок, а плохих будем воспитывать" - подчеркнул Калинкин.

В этом году Управление АТИ Казани направило в суд 94 исковых заявления; 22 нарушения были устранены собственниками в досудебном порядке, по 59 искам вынесены положительные решения суда.