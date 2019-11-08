Жителя Казани накажут за избиение полицейского

28-летнего казанца Александра Агеева признали виновным в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов. Об этом сообщают в Прокуратуре РТ.

Установлено, что вечером 8 декабря прошлого года пьяный мужчина, находясь около бара на улице Копылова, напал на полицейского: он два раза ударил его по голове и в район груди, а также пнул в пах.

Подсудимый признал свою вину; за насильственные действия в отношении сотрудника полиции мужчину оштрафовали: он заплатит 20 тысяч рублей в доход государства, говорят в прокуратуре. Приговор вступил в законную силу.