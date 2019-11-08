«Торговый центр заминирован»: из здания «Кольца» сегодня эвакуировали людей

11 ноября утром в социальных сетях появились сообщения об эвакуации в центре Казани. К зданию ТЦ "Кольцо" подъехали машины экстренных служб. Как рассказали корреспонденту Prokazan.ru в УМВД Казани, причиной эвакуации стало сообщение о минировании торгового объекта.

"Сообщение о возможном минировании двух торговых центров города поступило в полицию в 8:57 от сотрудника одного из магазинов. На место оперативно прибыли сотрудники полиции и все экстренные службы. По результатам проведенных мероприятий взрывных устройств не обнаружено. Эвакуация проводилась из двух торговых центров силами сотрудников организаций. Предварительно установлено, что сообщение о минировании поступило на электронную почту одного из торговых центров", - рассказали в ведомстве.

Отметим, что авторам ложных сообщений о минировании в России грозят крупные штрафы, ограничение или лишение свободы, в зависимости от нанесенного ущерба.