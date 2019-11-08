В двух районах Казани снова отключат свет. Список домов

Завтра, 12 ноября, в двух районах города пройдут отключения электроэнергии. По данным мэрии Казани, список домов выглядит следующим образом:

Вахитовский район: дом №62 по ул.Петербургская. Света не будет с 8.00 до 17.00.

Советский район: дома частного сектора, расположенные по улицам Фариза Алиева, Дорожная, Заводская, Кирсанова, Михайлова, Мурзаханова, Посадочная, Современников, Соколова, Спортивная и Чепуренко. Отключение запланировано с 9.00 до 18.00.

Причиной ограничения подачи электричества в эти дома станут работы на ЛЭП и трансформаторных подстанциях.