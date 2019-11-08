«Животный» тверк сняли казанцы на улице Баумана

Прохожие засняли на видео необычные танцы в центре Казани. Всем известны аниматоры в костюмах зверей снова отличились: на этот раз они станцевали некое подобие тверка, стоя прямо на скамейках.

Видеозапись появилась в социальных сетях, она озаглавлена "Даже эти чудики отжигают лучше, чем ты". Можно заметить, как животные задорно выполняют непристойные движения под взглядами проходящих мимо горожан всех возрастов.

"Это животные, чего от них еще ждать"

"Смешно, но их вымогательство напрягает"

"Может, они кого-то и раздражают, но у меня всегда вызывают улыбку" - говорят казанцы.

Напомним, что месяц назад "жираф" с Баумана оказался еще в одной видеозаписи: тогда аниматор подрался с прохожим.