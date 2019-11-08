Из Крыма в Казань планируют запустить поезда

Вчера в России стартовали продажи билетов на первые поезда до Крыма через новый железнодорожный мост. Пока направления только два - Москва и Санкт-Петербург, однако вскоре планируется увеличить число маршрутов.

Как сообщила в беседе с ТАСС член Совета Федерации РФ от Крыма Ольга Ковитиди, направлений будет более десятка, и одним из них станет Казань. Также из Крыма можно будет добраться до Ростова-на-Дону, Краснодара, Кисловодска, Екатеринбурга, а также Мурманска и Воркуты, Перми, Новосибирска и других городов.

Напомним, что пассажирское железнодорожное движение по Крымскому мосту откроют в конце 2019 года. Первые поезда пойдут из Москвы и Санкт-Петербурга, уже известна стоимость билетов на них.