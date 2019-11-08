Певица из Казани провалилась на шоу «Голос». Судьи раскритиковали песню

Вчера на Первом канале в шоу "Голос 8" спела 18-летняя Айгуль Валиулина из Казани. Девушка на слепых прослушиваниях исполнила песню Игоря Талькова "Чистые пруды", однако никто из судей не повернулся к ней.

После выступления жюри высказалось по поводу выбора композиции:

"А вы откуда эту песню-то вообще знаете в 18 лет? Какие "застенчивые ивы"? 21 век, ну фонари, максимум. Какой аккордеон? Таджик с мобильником!" - эмоционально прокомментировал Сергей Шнуров выбор Айгуль.

"Красавица, спела хорошо. Без вопросов, если б мы были члены жюри "Казанская надежда". Но "Голос" требует от нас безжалостной планки: вот это "хорошо", а нам нужно "великолепно" - заявил еще один член команды судей, Валерий Сюткин.

Константин Меладзе объяснил неудачу тем, что выбранная песня - лирическая, от нее должно "щемить душу", а этого, по мнению продюссера, не случилось. А Полина Гагарина снова попросила девушку не петь "Чистые пруды" в 18 лет, а выбирать другие песни.

Сама Айгуль отреагировала на критику спокойно: "Ничего страшного, в другой раз получится" - улыбнулась девушка. Напомним, что ранее певица из Казани участвовала в проекте "Голос.Дети".