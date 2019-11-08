«СделаноВмоно»: товары из РТ, размещенные на площадке Wildberries, забрендируют

Фонд Моногорода.рф и крупнейший оператор электронной коммерции Wildberries поддержат татарстанских производителей. Об этом сообщили в Министерстве экономике РТ.

При размещении продукции на электронной торговой площадке Wildberries товары, произведенные в моногородах Татарстана, планируется дополнительно брендировать. На этикетке будет указан специально разработанный логотип проекта – "СделаноВмоно". Брендировать будут продукцию из Зеленодольска, Набережных Челнов, Елабуги, Менделеевска, Камских Полян, Чистополя и Нижнекамска.

Ожидается, что это позволит бизнесу повысить узнаваемость и увеличить продажи.