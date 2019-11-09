В мэрии Казани назвали нового главу Спорткомитета города

Сегодня стали известны результаты открытого конкурсного отбора на должность руководителя Спорткомитета Казани. Им стал директор спорткомплекса «Ракета» Альберт Салихов.

Всего на эту должность претендовали 14 человек, только четверо прошли в финал. Это исполняющий обязанности председателя Комитета физической культуры и спорта Казани Линар Гарипов, заместитель председателя Комитета физической культуры и спорта Ленар Гарифуллин, руководитель Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ Петр Королев и директор спортивного комплекса «Ракета» Альберт Салихов. Они презентовали свое видение стратегии развития спорта и физкультуры в Казани.

"Салихов предложил создать в городе единый центр развития массового спорта, главной целью которого станет ежедневная и точечная работа с каждой категорией населения для приобщения ее к здоровому образу жизни. Он также сделал акцент на максимальном использовании спортивной инфраструктуры в жилых массивах и сотрудничестве с коммерческими спортивными проектами", - рассказали в пресс-службе мэрии.

Напомним, Светлана Вострикова, которая ранее возглавляла профильный комитет, избрана на пост депутата Государственного совета РТ.