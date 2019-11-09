Казанцы просят сохранить зеленую зону, растения и горностаев возле Казанки

Сегодня в "Смене" стартовала просветительская программа "Диалоги о реке". Она посвящена "Стратегии развития Казанки", в рамках которой планируется благоустроить более 3 тысяч гектаров исторического русла реки.

Однако не все жители города согласны с идеей благоустройства берегов Казанки. На мероприятии с протестом выступили граждане, которые просят сохранить прибрежную территорию на улице Гаврилова:

"На Гаврилова вдоль Казанки осталась большая зеленая зона. Там есть уникальная экосистема, там обитают 39 видов птиц, десятки животных, в том числе, редкие виды - горностай и бобр, а также растут редкие реликтовые растения. Это место семейного отдыха, жители там занимаются спортом, гуляем с детьми. Для нас это место очень значимо" - рассказали активисты.

Жители боятся, что их любимое место просто исчезнет:

"Мы против того, чтобы его застроили. Тут, конечно, такая ситуация двоякая по поводу этого мероприятия: они говорят, что хотят облагородить, сделать зеленую зону. Но если посмотреть публичную кадастровую карту, там уже все участки отданы под застройку. И получается, что никакой зеленой зоны нам не остается".

Для того, чтобы застроить территорию, нужно насыпать песок и сделать дамбу, говорят казанцы, а значит, зеленой зоны не останется.

Позицию казанцев в своей речи отметил урбанист Эдуард Моро, выступивший сегодня на мероприятии:

"Мне, как французу, приятно видеть, что и в России люди отстаивают свою позицию протестами".

Добавим, что Эдуард Моро является одним из руководителей бюро Orchestra Design, которое и занимается разработкой стратегии развития Казанки.