Заражали туберкулезом: в РТ пять человек принудительно отправили лечиться

Альметьевская прокуратура через суд отправила пятерых местных жителей в больницу лечиться от туберкулеза.

В ведомстве сообщили, что все больные состояли на учете в туберкулезном диспансере, но от лечения постоянно уклонялись.

«Это создавало угрозу эпидемиологическому благополучию населения», - сообщают в прокуратуре города.

По закону больные заразными формами туберкулеза, госпитализируются на основании решения суда. По результатам проверки и судебного заседания всех больных принудительно госпитализировали в Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер.