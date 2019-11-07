Звонил соседям, молил о помощи. В Казани женщина напала с ножом на родного дядю

Ночью в четверг, 7 ноября, сотрудники Росгвардии задержали в Казани 32-летнюю женщину, напавшую с ножом на родного дядю.

Сообщение о раненном мужчине на лестничной клетке одного из домов по улице Кул Гали поступило в управление в пять утра.

В подъезде на седьмом этаже нашли 53-летнего мужчину, который выбежал из своей квартиры, стучал в квартиры соседей и просил о помощи. Потерпевшего госпитализировали в 18 городскую больницу.

Выяснилось, что ножевое ранение в живот ему нанесла племянница. Между родственниками произошел конфликт, переросший в драку. По информации Prokazan.ru, ранее женщина уже имела судимости.

«32-летняя нигде не работающая нападавшая задержана росгвардейцами и передана для дальнейшего разбирательства полицейским. В настоящее время в отношении задержанной гражданки решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Республике Татарстан.