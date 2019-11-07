Груз 200: на Донбассе под обстрелом погиб мужчина из Альметьевска

На Донбассе погиб 33-летний Рамиль Мухамеджанов из Альметьевска, он попал под обстрел.

«Уже несколько лет защищал Рамиль Республику, мирных жителей, в рядах одного из самых известных подразделений. Наш товарищ-доброволец будет похоронен сегодня у себя на Родине, в родной земле», - сообщает Союз добровольцев Донбасса.

Тело мужчины доставили родным. «Все мы его уже схоронили», - пишут друзья Рамиля.

Сообщается, что Рамиль уехал на Донбасс в 2015 году. У мужчины был позывной «Ветер».

