Но может вам понравится:

Новости Казани и РТ
23:17, 07.11.2019Россиянина не пустили в самолет из-за слишком толстого кота
22:14, 07.11.2019На улице Завойского в Казани произошло массовое ДТП
21:58, 07.11.2019«Вот такой клоун»: казанец прикинулся сбитым машиной и попал на видео
20:58, 07.11.2019В Нижнекамске мужчина получил серьезное отравление и упал в автоцистерну
20:56, 07.11.2019Стала известна цена железнодорожных билетов в Крым
18:01, 07.11.2019Смотрите Киноафишу на ноябрь 2019 и выигрывайте билеты
17:47, 07.11.2019Банк «Открытие» предложил самые низкие ставки по ипотеке
17:47, 07.11.2019Казань снова стояла в 8-балльных пробках
17:32, 07.11.2019Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан
17:25, 07.11.2019ВТБ нарастил портфель привлеченных средств физлиц до 5 трлн рублей
16:56, 07.11.2019Пятеро жителей Казани украли 32 земельных участка
16:13, 07.11.2019Тест: раскройте все тайны вашего подсознания
15:35, 07.11.2019Жителей РТ предупреждают об ухудшении дорожных условий
15:13, 07.11.2019Жительница Зеленодольска заявила о краже и сама попала под суд
14:53, 07.11.2019«Белку поймал»: в Казани неадекватный мужчина ворвался в школу
14:38, 07.11.2019Суд запретил подростку из Казани самостоятельно тратить деньги
13:55, 07.11.2019В общественной бане в Челнах уборщица обнаружила тело мужчины
13:26, 07.11.2019«Казань Арена» перестанет существовать. Стадиону сменят название
12:45, 07.11.2019“Не хочу быть неврастеничной теткой”: казанские учителя бегут из школ
10:39, 07.11.2019Казань вошла в тройку самых новогодних городов России
10:22, 07.11.2019Yota снизила цены на безлимитный 4G-интернет в два раза
10:06, 07.11.2019В Челнах задержали грузовик с тонной свежемороженой рыбы
09:41, 07.11.2019В Татарстане женщина отравилась угарным газом в бане
09:31, 07.11.2019В Казани женщина набросилась на прохожего с ножом
09:11, 07.11.2019Не добрался до берега. В Татарстане пропавшего рыбака нашли мертвым
08:18, 07.11.2019Чуть не убил. В Татарстане застолье закончилось поножовщиной
08:09, 07.11.2019В Татарстане на пожаре через окна спасли трех детей
07:24, 07.11.2019Утрата за утратой. Народный артист Татарстана умер после спектакля
15:38, 06.11.2019Продайджест - Блог итогов новостей за октябрь от Prokazan
15:09, 06.11.2019На стройке у ТЦ Мега на человека упала деревянная балка
15:02, 06.11.2019В Казани 7 ноября, очередное отключение воды по ряду адресов
14:39, 06.11.2019В Казани поймали 18-ти летнего закладчика, он показал все свои места
12:20, 06.11.2019Казанские рецидивисты смогли украсть 87 метров ЖД рельсов, но их поймали
11:05, 06.11.2019В Казани ночью, мужчину занесло на трамвайные пути
10:47, 06.11.2019Бродячие собаки из Казани пытались съесть труп на улице
10:00, 06.11.2019Банк «Открытие» снизил ставки по кредитам наличными до 8,5%
09:18, 06.11.2019Директор певицы МакSим прокомментировала провал артистки в Казани
09:01, 06.11.2019«Скажите горячо!»: Казанцев ждёт аномально тёплый ноябрь
20:45, 05.11.2019Жителя Татарстана осудили за оскорбление начальника ГИБДД
20:23, 05.11.2019Наталия Фишман прогнозирует приток молодежи в Казань
19:23, 05.11.2019В Казани продлили ограничение движения на двух улицах
18:33, 05.11.2019«Пешком быстрее, парни»: сегодня пробки в Казани достигли 9 баллов
18:31, 05.11.2019В следующем году россияне будут отдыхать 118 дней
18:16, 05.11.2019Если вы сможете без ошибок пройти этот тест, то вы действительно гений!
17:55, 05.11.2019В квартире Зеленодольска 10 дней лежали трупы
13:56, 05.11.2019Держитесь покрепче. Жителей Татарстана предупреждают об усилении ветра
11:50, 05.11.2019Два ножевых в сердце. В Нижнекамске мужчина зарезал родного отца
11:34, 05.11.2019Массовое ДТП в Челнах: столкнулись грузовик, три легковушки и автобус
12:56, 03.11.2019В Челнах мужчина прокатил ребенка на санках, привязав к велосипеду
09:26, 03.11.2019Уже не дышит. В Челнах прохожий вытащил из пруда у мечети тело мальчика
15:37, 02.11.2019В Татарстане самые низкие цены на продукты среди регионов ПФО
14:41, 01.11.2019Дальнобойщик из Нижнекамска снял в Чикаго видеоролик про очпочмак
13:19, 01.11.2019Водитель фуры из Татарстана попал в ДТП в Самарской области
08:19, 01.11.2019Зарезал, переоделся, выбросил нож: в Челнах произошло кровавое убийство
22:19, 31.10.2019Жителю Зеленодольска пересадили сердце. Он стал третьим в РТ в этом году
17:04, 31.10.2019Дедовщина все-таки была: Шамсутдинова макали головой в унитаз
11:17, 31.10.2019Все медицинские данные работников в РТ соберут в одной карте
17:32, 30.10.2019Старушке из Зеленодольска выписали штраф за торговлю самогоном
10:57, 30.10.2019В Зеленодольске кассирша бара набросилась с ножом на посетителя
20:30, 28.10.2019В Зеленодольском районе ветром опрокинуло фуру
16:02, 28.10.2019В Зеленодольске в бетономешалке нашли вора
11:48, 28.10.2019Активисты высадили деревья на месте строительства МСЗ под Зеленодольском
10:34, 27.10.2019В Зеленодольске в «скорой» скончался пропавший пенсионер
20:02, 23.10.2019В Зеленодольске будут строить суда для Арктики
13:16, 22.10.2019В Зеленодольске под суд пойдут двое подростков
11:08, 22.10.2019В России могут восстановить систему вытрезвителей
12:48, 21.10.2019Жительница РТ повредила мужу глаз тарелкой
17:15, 20.10.2019Синоптики обещают жителям РТ сильный ветер и туман
12:05, 20.10.2019В Пенсионном фонде РФ рассказали, как уйти на пенсию раньше срока
10:33, 19.10.2019Зеленодолец украл 5 миллионов и отделался условным сроком
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Не было денег вернуться домой. В Казани помогли спящей на улице бабушке
За мразь не ответит: Владимира Соловьева не накажут за оскорбление татар
Ради командировки во Вьетнам казанец выплатил полмиллиона рублей долга
В РТ мужчина порезал двух женщин и уснул рядом с истекающей кровью любовницей
Россиянина не пустили в самолет из-за слишком толстого кота
Память соратника Ельцина Виктора Ерина увековечат мемориальной доской в Казани
На улице Завойского в Казани произошло массовое ДТП
«Вот такой клоун»: казанец прикинулся сбитым машиной и попал на видео
Давал рекламу, собирал деньги. Петербуржец обманул казанцев на 9,6 миллионов
Стала известна цена железнодорожных билетов в Крым
Обнародован список домов, которые снесут в Казани ради строительства развязки
Банк «Открытие» предложил самые низкие ставки по ипотеке
Казань снова стояла в 8-балльных пробках
Пятеро жителей Казани украли 32 земельных участка
Тест: раскройте все тайны вашего подсознания
Новости РОССИИ
11:43, 02.11.2019Шойгу раскритиковал работу командиров части, где служил Шамсутдинов
20:54, 30.10.2019«Небогато, зато дружно». Сергей Шнуров посвятил стихи российским пенсиям
11:29, 30.10.201935% российских семей с детьми не знают о положенных им льготах
08:49, 30.10.2019Мужчина убил собутыльников, а потом съел их
16:40, 29.10.2019Россияне собирают деньги на адвоката солдату, расстрелявшему сослуживцев
14:01, 29.10.2019Преступная группа из Елабуги задержана в Удмуртской республике
09:35, 29.10.2019В Челябинской области девятимесячный младенец умер от голода
09:03, 29.10.2019Питерский школьник жестоко убил свою мать
15:06, 28.10.2019Ученые обнаружили страшные последствия для здоровья офисных работников
10:24, 28.10.2019Сбежать не получилось: мужчина сбил ребенка, сидевшего в коляске
09:15, 28.10.2019В России женщина выколола глаза пятимесячному сыну после ссоры с мужем
10:10, 27.10.2019Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
16:34, 25.10.2019С 1 января планируют увеличить МРОТ
11:24, 25.10.2019На кого лучше учиться: названы самые востребованные профессии будущего
08:58, 25.10.2019В России изменится транспортный налог
13:14, 24.10.2019Ученые научили крыс водить машину
13:06, 24.10.2019Правда от диетологов: этим людям нельзя есть яйца
11:58, 24.10.2019За 30 лет из России «утекло» 1 трлн долларов
08:21, 24.10.2019Худшие фильмы: скоро в России появятся «доски позора»
12:05, 23.10.2019Телефонные мошенники придумали новые схемы афер
10:15, 23.10.2019В России гречка подорожает на 50%
16:19, 22.10.2019В России пенсионер умер во время эротического массажа
15:47, 22.10.2019В России могут запретить детское шампанское
10:21, 22.10.2019Столото: победители лотерей не забрали выигрышей на 3 млрд рублей
09:45, 22.10.2019Россияне составили ТОП самых полезных и бесполезных бытовых приборов
16:18, 21.10.2019Безработные россияне смогут выйти на пенсию на 2 года раньше
15:05, 21.10.2019Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
13:34, 21.10.2019Россияне выбрали лучшего кандидата в президенты страны среди киногероев
08:25, 21.10.2019В России запретят пластиковые пакеты
11:07, 20.10.2019Золотодобытчики могли стать причиной прорыва дамбы в Красноярском крае
07:04, 19.10.2019Соцсети: в Хабаровске бизнесмен купил общежитие вместе с людьми
16:46, 18.10.2019Убили в банке: посетитель пытался остановить грабителя
13:48, 18.10.2019В России едят слишком много яиц
13:18, 18.10.2019Одноклассники жестоко избили девочку из-за «домашки»
16:31, 17.10.2019В России появятся новые камеры фиксации скорости автомобилей
15:20, 17.10.2019«Очень плохо для этого места»: Елена Малышева против туалетной бумаги
11:12, 17.10.2019В 2020 году россиянам повысят пенсии на тысячу рублей
16:21, 16.10.2019Кот-наркокурьер сбежал перед важным заседанием суда
15:58, 16.10.2019В Башкирии таджик 2 года насиловал 15-летнюю школьницу
12:01, 16.10.2019В 2019 году в России предотвращено 39 терактов
16:54, 15.10.2019В Турции перевернулся автобус с российскими туристами. Есть пострадавшие
16:28, 15.10.2019В России начнут выдавать ипотеку под 0,1%
16:00, 15.10.2019Жить станет легче: в России появиться единая платежка по ЖКУ
17:00, 14.10.2019Мама Лизы Киселевой, убитой в Саратове, выступила с заявлением
15:07, 14.10.2019«Это грабёж какой-то»: опять повышают цены на электричество в Челнах
10:16, 14.10.2019Работать в выходные и праздники можно, но только за двойную оплату
14:50, 12.10.2019В Саратове требуют вернуть смертную казнь: похожее дело было в Челнах