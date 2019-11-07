В РТ мужчина порезал двух женщин и уснул рядом с истекающей кровью любовницей

В Татарстане пойдет под суд 49-летний житель села Селенгуши Нурлатского района Николай Трофимов. Мужчина обвиняется в покушении на убийство двух женщин.

По версии следствия, 4 ноября Трофимов выпивал дома с сожительницей и приятельницей. Выпив, компания начала конфликтовать. Мужчина решил по-своему «уладить» ссору и успокоить дам с помощью двух ножей.

Три удара досталось гостье пары. А пока Трофимов наносил удары любовнице, их приятельница успела убежать за помощью. Мужчина нанес сожительнице шесть ударов ножом в живот и грудь, а после без угрызений совести лег спать рядом с раненной женщиной.

«Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, жизни женщин ничего не угрожает. Сожительница подозреваемого госпитализирована», - сообщили ProKazan.ru в пресс-службе Следственного комитета республики.

Трофимов свою вину признает лишь частично. Расследование уголовного дела продолжается.