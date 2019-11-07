Память соратника Ельцина Виктора Ерина увековечат мемориальной доской в Казани

Постановление об установке мемориальной доски в память о Викторе Ерине, государственном деятеле и уроженце Казани, подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин. Документ размещен на портале правовой информации республики.

Доску разместят на фасаде дома №6 по улице Гвардейской, где жил Ерин в течение 10 лет - с 1974 по 1984 годы.

Напомним, что Виктор Ерин - Герой России, соратник Бориса Ельцина, генерал армии, с 1992 по 1995 годы возглавлял МВД России. Родился, получил образование и начал трудовой путь он в столице Татарстана.