Пятеро жителей Казани украли 32 земельных участка

Пятерых жителей Казани обвиняют в краже земельных участков на сумму порядка 43 миллионов рублей.

По данным Прокуратуры РТ, преступную группу организовали в 2010 году двое граждан, целью было хищение участков в Казани и в Пестречинском районе республики. Немногим позже в состав группы вошли еще три человека.

В течение трех лет пятеро казанцев подделывали документы и вводили в заблуждение сотрудников Росреестра, завладев, таким образом, 32 земельными участками в поселке Салмачи и деревне Куюки. Часть похищенных участков они легализовали путем переоформления на подставных лиц и последующей перепродажи.

Аналогичным образом двое соучастников пытались завладеть еще двумя земельными участками в Казани, однако их незаконные действия пресекли сотрудники Росреестра. Своими действиями обвиняемые нанесли муниципалитетам ущерб почти на 43 миллиона рублей.

Сейчас все земельные участки находятся под арестом, фигуранты уголовного дела частично признали свою вину. Граждане отправятся в колонию на срок от 3,5 до 6 лет, двоим из них назначено условное наказание с испытательным сроком 4 года. Приговор не вступил в законную силу.