«Казань Арена» перестанет существовать. Стадиону сменят название

Сегодня Ак Барс Банк и стадион «Казань Арена» подписали соглашение о долгосрочном стратегическом партнерстве. На церемонии стало известно, что главный городской стадион сменит имя - теперь он будет называться "Ак Барс Банк Арена". Также возможно переименование остановки около спортивного объекта, ожидаются перемены во внешнем виде и внутреннем устройстве.

Напомним, что стадион "Казань Арена" начали строить в 2010 году и возвели за 36 месяцев. Здесь проходили мероприятия Универсиады-2013, соревнования FINA и матчи Чемпионата мира по футболу-2018. Казанцы уже задаются вопросом: "Что это изменит, кроме вывески?" и зачем это все. Мы также спросили у наших подписчиков, что они думают о новом названии стадиона. Пишите ваши мнения в комментариях.