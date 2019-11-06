«Таких сейчас не делают». В Казани простятся с актером Александром Купцовым

Прощание с актером Александром Купцовым пройдет в здании Казанского ТЮЗа на улице Островского, 10 в субботу, 9 ноября. Гражданская панихида начнется в 9 утра и продлится два часа. Актера похоронят на кладбище в поселке Салмачи. Народный артист Татарстана скончался вчера после спектакля «Маленький принц».

«Александр Иванович владел секретом: тревожить души и сердца зрителей. Он обладал высоким актёрским мастерством и незаурядным талантом. Активный, принципиальный, интеллигентный – таким его знали и запомнят коллеги. Он пользовался всенародной любовью среди зрителей», - говорится в официальном сообщении театра.

Коллеги и зрители шокированы смертью артиста. «Были на вечернем спектакле ,,Маленький принц" Столько положительных эмоций...И ,вдруг, такие новости.. После спектакля...Не верится... Светлая память Александру Ивановичу... Соболезнования родным и близким.. И театру». «Сами до сих пор поверить не можем что произошло», - говорит внучка Александра Купцова Евгения.

«Всегда внимательный, с юмором. Таких сейчас не делают!» - говорит коллега актера Гульнара Соловьева. «Да что же такое то!! Мы ещё от Арсения в себя прийти не можем, и тут уже Александр Иванович Купцов!!! Светлая память, земля Вам пухом, Великие Артисты!» (в октябре во время спектакля скончался актер Арсений Курченков).