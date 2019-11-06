Жители нескольких районов Казани снова останутся без электричества. Список домов

Завтра у некоторых жителей трех районов Казани временно не будет электричества. О предстоящем отключении сообщают в мэрии. По данным ведомства, в список попали следующие дома:

В Вахитовском районе: дома №№51 и 53 по ул.Галиаскара Камала. Отключение с 8.00 до 17.00.

В Ново-Савиновском районе: дома , расположенные по адресам: ул.Гаврилова, 14, 16, 16а, 22, 22а, 24а, ул.Лаврентьева, 24а. Света не будет с 8.00 до 17.00.

В Приволжском районе: дома частного сектора по улицам: Горийская, Запорожская, Липецкая, Пожарная, Прибрежная, Цветочная. Отключение с 8.00 до 18.00.