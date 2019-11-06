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13:13, сегодня
В Челнах с 8-го этажа упала 12-летняя девочка: ее могли довести до самоубийства
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В Челнах у предполагаемых лидеров банды подростков-вымогателей проходят обыски
12:37, сегодня
По году за каждые 7 таблеток. Наркоторговцу из Нижнекамска вынесли приговор
11:48, сегодня
«Таких сейчас не делают». В Казани простятся с актером Александром Купцовым
10:39, сегодня
Казань вошла в тройку самых новогодних городов России
10:22, сегодня
Yota снизила цены на безлимитный 4G-интернет в два раза
10:13, сегодня
Жители нескольких районов Казани снова останутся без электричества. Список домов
10:06, сегодня
В Челнах задержали грузовик с тонной свежемороженой рыбы
09:58, сегодня
Банк «Открытие» снизил ставки по кредитам наличными до 8,5%
09:41, сегодня
В Татарстане женщина отравилась угарным газом в бане
09:31, сегодня
В Казани женщина набросилась на прохожего с ножом
09:11, сегодня
Не добрался до берега. В Татарстане пропавшего рыбака нашли мертвым
08:18, сегодня
Чуть не убил. В Татарстане застолье закончилось поножовщиной
08:09, сегодня
В Татарстане на пожаре через окна спасли трех детей
07:42, сегодня
Кто этот качок рядом со Стивеном Сигалом? Фото Минниханова взорвало Instagram
07:24, сегодня
Утрата за утратой. Народный артист Татарстана умер после спектакля
15:38, 06.11.2019
Продайджест - Блог итогов новостей за октябрь от Prokazan
15:09, 06.11.2019
На стройке у ТЦ Мега на человека упала деревянная балка
15:02, 06.11.2019
В Казани 7 ноября, очередное отключение воды по ряду адресов
14:39, 06.11.2019
В Казани поймали 18-ти летнего закладчика, он показал все свои места
12:20, 06.11.2019
Казанские рецидивисты смогли украсть 87 метров ЖД рельсов, но их поймали
11:05, 06.11.2019
В Казани ночью, мужчину занесло на трамвайные пути
10:47, 06.11.2019
Бродячие собаки из Казани пытались съесть труп на улице
09:18, 06.11.2019
Директор певицы МакSим прокомментировала провал артистки в Казани
09:01, 06.11.2019
«Скажите горячо!»: Казанцев ждёт аномально тёплый ноябрь
21:05, 05.11.2019
«И никто не остановился»: под Казанью машина слетела с дороги и сделала «сальто»
20:45, 05.11.2019
Жителя Татарстана осудили за оскорбление начальника ГИБДД
20:23, 05.11.2019
Наталия Фишман прогнозирует приток молодежи в Казань
19:23, 05.11.2019
В Казани продлили ограничение движения на двух улицах
18:33, 05.11.2019
«Пешком быстрее, парни»: сегодня пробки в Казани достигли 9 баллов
18:31, 05.11.2019
В следующем году россияне будут отдыхать 118 дней
18:16, 05.11.2019
Если вы сможете без ошибок пройти этот тест, то вы действительно гений!
17:55, 05.11.2019
В квартире Зеленодольска 10 дней лежали трупы
15:53, 05.11.2019
В Казанском хостеле мужчина пытался изнасиловать беременную женщину
15:32, 05.11.2019
«Газпром межрегионгаз Казань» оставил без газа школу, ФАП и квартиры
15:32, 05.11.2019
Вместе с главой Следкома Челнов под уголовное дело попали двое его подчиненных
15:12, 05.11.2019
Чуть под колеса не попала! В Казани двери троллейбуса защемили пассажирку
14:37, 05.11.2019
Пропал из виду. Следком выяснит обстоятельства гибели 6-летнего ребенка в Челнах
14:35, 05.11.2019
В магазинах Билайн стали чаще покупать фитнес-трекеры и детские смарт-часы
14:27, 05.11.2019
Жители Казани нашли на улице тело, погрызенное собаками
14:20, 05.11.2019
Уходила и возвращалась. В РТ мужчина зарезал спящего любовника своей девушки
13:56, 05.11.2019
Держитесь покрепче. Жителей Татарстана предупреждают об усилении ветра
13:30, 05.11.2019
Большой брат следит. Татарстан на первом месте в стране по числу дорожных камер
12:14, 05.11.2019
«На свой народ нельзя плевать»: казанец посвятил песню бане в Дербышках
11:51, 05.11.2019
В МЧС РТ назвали число пострадавших от сегодняшнего пожара в Казани
11:50, 05.11.2019
Два ножевых в сердце. В Нижнекамске мужчина зарезал родного отца
11:34, 05.11.2019
Массовое ДТП в Челнах: столкнулись грузовик, три легковушки и автобус
10:49, 05.11.2019
Люди просили о помощи: сегодня утром в Казани загорелась многоэтажка
10:48, 05.11.2019
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10:46, 05.11.2019
Завтра в двух районах Казани отключат свет
10:10, 05.11.2019
Покурил на чердаке. В Татарстане в пожаре погиб мужчина
09:12, 05.11.2019
Прости меня, пожалуйста. «Инстасамка» объяснила причины отмены концерта в Казани
09:11, 05.11.2019
Чем привлекает Андалусия
07:13, 05.11.2019
В Казани крановщика парализовало на 50-метровой высоте
05:48, 05.11.2019
Такая тяжелая победная игра. «Ак Барс» обыграл «Северсталь»
05:20, 05.11.2019
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04:46, 05.11.2019
«Разбегались тут». На окраине Казани засняли семейство лосей
18:38, 04.11.2019
Синоптики Татарстана предвещают гололед и сильный ветер
16:00, 04.11.2019
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15:24, 04.11.2019
Казанцы остались недовольны выступлением певицы МакSим
15:06, 04.11.2019
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13:43, 04.11.2019
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12:56, 03.11.2019
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10:09, 03.11.2019
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Банк «Открытие» снизил ставки по кредитам наличными до 8,5%

Cегодня, 09:58 0 Автор: prokazan.ru

Банк «Открытие» обновил программу потребительского кредитования и снизил ставку по кредитам наличными до 8,5%. Это уникальное ценовое предложение среди российских банков. Ставка действует в течение первого года кредитования для заемщиков с программой страхования. Срок кредитования – от 2 до 5 лет, сумма – от 50 000 до 5 000 000 рублей, без залога или поручительства.

При этом сумма ранее одобренного кредита может быть увеличена, если клиент сообщит о дополнительном источнике дохода. Таким источником может стать, например, дополнительное место работы (в том числе фриланс), сдача недвижимости в аренду, дивиденды от ценных бумаг, алименты и т.п. Кредит может быть оформлен на любые цели, в том числе для рефинансирования ранее оформленных кредитов (как в «Открытии», так и в других банках). Причем для оформления рефинансирования не нужно предоставлять документы из другого банка. Досрочное погашение без комиссий, всем заемщикам банк дарит дебетовую карту Opencard, которая позволяет получить кэшбэк за покупки до 11%.

Подать заявку на кредит можно как в офисе, так и на сайте банка. Решение по кредиту клиент получает в течение трех минут онлайн. Дату платежа заемщик может выбирать самостоятельно, гасить кредит удобно в интернет-банке и мобильном приложении в режиме онлайн без комиссий.

«Открытие» - один из самых динамичных банков на рынке розничного кредитования, - говорит Михаил Чамров, директор департамента кредитного бизнеса банка «Открытие». - За первые 3 квартала этого года выдачи потребительских кредитов у нас выросли в 3 раза к аналогичному периоду прошлого года. Это стало возможным благодаря привлекательным и прозрачным условиям наших кредитных программ, а также простоте и удобству взаимодействия с банком.  Уверен, что наш обновленный кредитный продукт будет пользоваться еще большим спросом у клиентов, что позволит «Открытию» укрепить свои позиции в числе лидеров российского рынка потребительского кредитования».

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

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