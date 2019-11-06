В Татарстане на пожаре через окна спасли трех детей

В минувшую среду, 6 ноября, в селе Актаныш в Татарстане произошел серьезный пожар. Горела квартира на первом этаже многоквартирного дома по проспекту Мира, 34.

«Из квартиры валил густой черный дым», - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану. 43 жильца самостоятельно эвакуировались по лестнице. Прибывшие пожарные через окно с помощью трехколенной лестницы спасли четырех человек, застрявших на втором и третьем этажах, из них трое детей.

К счастью, пожар удалось оперативно потушить, погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

К ликвидации пожара привлекалось 7 единиц техники и 21 человек.