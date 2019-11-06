Кто этот качок рядом со Стивеном Сигалом? Фото Минниханова взорвало Instagram

Больше четырехсот комментариев собрал снимок Рустама Минниханова с актером Стивеном Сигалом за несколько часов. Глава Татарстана выложил фото в своем аккаунте в Instagram. Обычно посты президента собирают не больше ста комментариев.

«Кто этот загорелый качок рядом со Стивеном Сигалом?» - спрашивают комментаторы. «Он звезда, а вы – легенда». «Шикарная картина, супер мужчины».

Часть жителей республики обратились к президенту с просьбой оставить Стивена Сигала в Татарстане. Цель визита актера в республику пока неизвестна.