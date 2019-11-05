Наталия Фишман прогнозирует приток молодежи в Казань

Помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова заявила, что ожидает в ближайшие годы радикального притока молодежи в Казань. Она озвучила прогноз в интервью изданию Forbes.

В беседе с журналистом издания она рассказывает о том, как менялась Казань и Татарстан, а также озвучивает мнение по поводу будущего населения столицы РТ.

"В Казани есть хорошая транспортная инфраструктура, есть жилье, есть здравоохранение, есть среда, есть пространство, есть культура. Это значит, что люди выберут ее для жизни. Здесь не так дорого, как в Москве, но в то же время за час ты можешь долететь до столицы", - отметила Фишман-Бекмамбетова.

Отметим, что по данным "Левада Центр", примерно 40% россиян в возрасте от 18 до 24 лет мечтают вообще уехать из страны, среди них большинство - жители крупных городов. Примерно треть молодежи, по данным Финансового университета при Правительстве РФ, мечтает просто сменить один город России на другой, а из Казани готовы уехать в течение ближайших 7 лет 28% молодых людей.