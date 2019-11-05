«Пешком быстрее, парни»: сегодня пробки в Казани достигли 9 баллов

Из-за короткого рабочего дня сегодня пробки начали собираться раньше обычного. К 16 часам сервис Яндекса уже оценивал ситуацию на 6 баллов, к 17 часам пробки усугубились до 8 баллов, к 18:30 - до 9 баллов.

С 16 до 17 часов основные затор наблюдались на Ямашева и Фрунзе, пик 9-балльных пробок пришелся на улицы Космонавтов, Ершова, Аделя Кутуя и Патриса Лумумбы, а также Горького. Как говорят очевидцы, дорога от улицы Пионерской до Октябрьского городка в это время занимала больше 20 минут. К 19 часам сервис Яндекса оценивал пробки на 6 баллов.

Сегодня основной темой бесед водителей в пробках стал поиск:

искали успокоение и транспорт

Отдых и попутчиков

Продавцов и покупателей

Ответы и справедливость

...и просто искали что-то забавное в сложившейся ситуации.