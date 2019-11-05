В Казанском хостеле мужчина пытался изнасиловать беременную женщину

Вахитовский районный суд рассмотрит дело в отношении 35-летнего жителя Нижегородской области, напавшего на постоялицу казанского хостела.

В июле этого года мужчина снимал номер в хостеле по улице Вишневского. 25 июля он выпил и решил найти приключения - пробрался в соседний номер и пытался изнасиловать 30-летнюю беременную женщину. Мужчина принуждал ее к сексу, угрожая ножом.

К счастью, девушка проживала в хостеле вместе с отчимом, тот проснулся и остановил нападавшего.

Задержанный свою вину признал частично – он сознался лишь в том, что незаконно проник в номер соседки, сообщили в прокуратуре Вахитовского района Казани.