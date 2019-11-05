Чуть под колеса не попала! В Казани двери троллейбуса защемили пассажирку

Сегодня, 5 ноября, днем на проспекте Победы в Казани водитель троллейбуса, следовавший по маршруту №12, не заметил пассажирку и защемил ей ногу дверьми.

По словам очевидцев, бабушка выходила из задней двери троллейбуса, но водитель ее не заметил, закрыл двери и поехал дальше.

«Поехал как ни в чем не бывало, на моих глазах бабушка чуть под колеса не попала, только крики женщины и людей способствовали остановке невнимательного водителя», - рассказывает очевидец.

По его словам, водитель троллейбуса после инцидента даже не вышел, помогли бабушке кондуктор и водитель автобуса №30.

«Никаких комментариев не будет», - ответили нам в МУП Метроэлектротранс.