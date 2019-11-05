«Газпром межрегионгаз Казань» оставил без газа школу, ФАП и квартиры

Из-за отключения котельной теплосетей в селе Тарловка Елабужского района Татарстана без газа остались 134 собственника квартир, школа и фельшерско-акушерский пункт. Прокуратура РТ сочла это нарушением антимонопольного законодательства и обратилась в УФАС республики.

Как рассказали в ведомстве, отключение газа в компании "Газпром межрегионгаз Казань" объяснили задолженностью АО "Елабужское предприятие тепловых сетей" перед поставщиком газа.

"...Следствием этих действий стало отключение и добросовестных потребителей услуг, не имеющих задолженности перед поставщиком. И среди них оказались не только жители, но и такие социально-значимые объекты как школа и фельдшерско-акушерский пункт. При этом добросовестность собственников жилых помещений и объектов социальной значимости подтверждается процентом собираемости денежных средств, а он составляет 98,2%" - прокомментировали ситуацию в пресс-службе УФАС РТ.

По закону, у компании есть право полностью ограничить подачу газа должникам, но при этом она обязана обеспечить наличие услуги у потребителей, которые не имеют задолженностей. Учитывая тот факт, что ни котельная, ни конечные пользователи не могли получить газ иным способом, АО «Газпром межрегионгаз Казань», как компания, занимающая на данном рынке и территории доминирующее положение, допустила нарушение антимонопольного законодательства, лишив при этом зависимые от неё социальные объекты необходимого им ресурса.